XO Group Aktie

XO Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JG39 / ISIN: US9837721045

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04.07.2026 19:57:00

Jelly Roll’s ex-wife Bunnie Xo says he gave her their $6 million Tennessee estate in divorce

Country singer Jelly Roll’s ex-wife, Bunnie Xo, has revealed that she will take full ownership of the former couple’s Tennessee compound as part of their divorce settlement.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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