04.01.2026 17:53:38

Jemen: Regierung bringt Separatistengebiete unter Kontrolle

SANAA (dpa-AFX) - Die von Saudi-Arabien unterstützte jemenitische Regierung hat einen großen Teil der von Separatisten eingenommenen Gebiete im Osten des Landes wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Dabei handelt es sich um die ölreiche Provinz Hadramaut an der Grenze zu Saudi-Arabien, inklusive der Provinzhauptstadt Mukalla, und um Teile der Provinz al-Mahra, wie die dpa aus Kreisen der jemenitischen Regierung erfuhr. Beide Provinzen machen im Jemen etwa die Hälfte der Landesfläche aus.

Die Gebiete waren seit Dezember unter der Kontrolle des sogenannten Südlichen Übergangsrats (STC), der bis 30.12. von den Vereinigten Arabischen Emiraten militärisch unterstützt wurde. Die STC-Separatisten hatten in den vergangenen Wochen große Gebiete im Osten des Landes eingenommen, die auch an Saudi-Arabien grenzen, wodurch Riad unter Druck geriet. Die eigentlich mit Saudi-Arabien verbündeten Vereinigten Arabischen Emirate kündigten daraufhin am 30.12. den Abzug ihrer Truppen an.

Während die Emirate die Separatisten und deren Forderung nach einem unabhängigen Süden unterstützen, hält Saudi-Arabien zur jemenitischen Regierung und will die Einheit des Jemen erhalten. In dem Land läuft seit rund zehn Jahren ein Bürgerkrieg mit der Huthi-Miliz, die den Norden kontrolliert und die vom Iran unterstützt wird./nak/DP/he

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

