11.08.2026 15:42:38

Jemen: Tote nach Huthi-Angriff auf Schiff nahe Rotem Meer

SANAA (dpa-AFX) - Bei einem Angriff der Huthi-Miliz auf ein Schiff nahe der Meerenge Bab al-Mandab am Roten Meer sind nach Angaben der jemenitischen Regierung drei Besatzungsmitglieder getötet worden. Ein Schiff sei am Dienstag von einer ballistischen Rakete getroffen worden und daraufhin in Brand geraten, sagte der stellvertretende Informationsminister Fajad al-Numan der Deutschen Presse-Agentur.

Eine regierungsnahe Truppe hatte zuvor über den Angriff berichtet. Die drei Getöteten stammten demnach aus Pakistan und Indonesien. Die Huthi äußerten sich zunächst nicht zu den Berichten.

Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und den Huthi im Jemen hatte sich zuletzt erneut zugespitzt. Die Huthi greifen in dem Rahmen auch immer wieder Schiffe im Roten Meer und der für den internationalen Handel wichtigen Meerenge Bab al-Mandab an./arj/DP/jha

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