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13.07.2026 09:00:45
Jemperli (dostarlimab) achieves sustained clinical complete responses in dMMR/MSI-H locally advanced rectal cancer
Results support potential for dostarlimab to eliminate the need for chemotherapy, radiation and surgery in some patientsWeiter zum vollständigen Artikel bei GlaxoSmithKline plc (GSK)
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