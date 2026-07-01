Jemtec zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jemtec gab am 29.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 CAD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Jemtec ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,38 Prozent auf 0,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Jemtec 0,5 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at