Jena Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jena Acquisition A hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jena Acquisition A ein EPS von -0,220 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at