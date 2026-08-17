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17.08.2026 06:31:29
Jena Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Jena Acquisition A hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jena Acquisition A ein EPS von -0,220 USD je Aktie vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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