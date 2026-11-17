Jena Acquisition A hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at