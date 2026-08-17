Jena Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jena Acquisition A lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jena Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,220 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at