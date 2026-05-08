Jenburkt Pharmaceuticals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jenburkt Pharmaceuticals präsentierte am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24,58 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 19,34 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,73 Prozent auf 446,3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 410,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 78,71 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 72,65 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Jenburkt Pharmaceuticals im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,69 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 1,52 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at