Jenburkt Pharmaceuticals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jenburkt Pharmaceuticals hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 23,03 INR, nach 21,75 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 455,6 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 412,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at