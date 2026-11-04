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04.11.2026 06:31:28
Jenburkt Pharmaceuticals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Jenburkt Pharmaceuticals hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 23,13 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jenburkt Pharmaceuticals 23,03 INR je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 483,2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jenburkt Pharmaceuticals 455,6 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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