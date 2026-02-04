Jenburkt Pharmaceuticals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jenburkt Pharmaceuticals hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 13,44 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jenburkt Pharmaceuticals noch ein Gewinn pro Aktie von 14,75 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 430,2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jenburkt Pharmaceuticals 368,9 Millionen INR umgesetzt.

