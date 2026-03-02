Jenkem Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jenkem Technology A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,38 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jenkem Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,050 CNY in den Büchern gestanden.

Jenkem Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 105,3 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 162,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 40,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,490 CNY erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 316,09 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 221,78 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at