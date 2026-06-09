The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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09.06.2026 11:03:00
Jennifer Aniston’s boyfriend Jim Curtis takes $1.5 million New York City home off the market
Actress Jennifer Aniston’s boyfriend Jim Curtis has delisted his longtime New York City home after four months—and a few weeks after the couple marked their one-year anniversary.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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