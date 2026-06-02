Lopez Holdings Corporation Aktie
WKN DE: A1C1PM / ISIN: PHY5347P1085
|
02.06.2026 11:04:00
Jennifer Lopez offers a poolside peek of her new $18 million L.A. mansion
Lopez shared a series of photos and videos from her weekend on Instagram, revealing a glimpse at her picturesque property and the renovations she has done since buying it last year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lopez Holdings Corporation
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Lopez Holdings Corporation
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lopez Holdings Corporation
|0,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich im Plus -- US-Anleger verhalten in Kauflaune -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigten sich etwas fester. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.