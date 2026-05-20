Hills Aktie
WKN: 534484 / ISIN: AU000000HIL8
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20.05.2026 11:00:00
Jennifer Lopez relists Beverly Hills estate—now for $10 million less
Jennifer Lopez has put the sprawling Beverly Hills mansion she once shared with ex-husband Ben Affleck back on the market with a big price cut—weeks after the Affleck gifted her his share of the unsold estate.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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