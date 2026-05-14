JENOBA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

JENOBA hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

JENOBA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,93 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,58 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 323,8 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 343,8 Millionen JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at