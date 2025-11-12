JENOBA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

JENOBA hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 11,04 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOBA 9,64 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 351,0 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 329,6 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

JENOBA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 40,83 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 35,03 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat JENOBA im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,37 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

