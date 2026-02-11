JENOBA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

JENOBA hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,81 JPY gegenüber 10,61 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 371,9 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOBA 358,8 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at