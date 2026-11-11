JENOBA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JENOBA hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 11,08 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOBA 11,04 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 359,9 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 351,0 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 42,35 JPY gegenüber 40,83 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,42 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,37 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at