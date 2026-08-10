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10.08.2026 06:31:29
JENOBA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
JENOBA veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 9,53 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 341,9 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 333,4 Millionen JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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