JENOPTIK Aktie

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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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Personalie 20.03.2026 16:51:00

JENOPTIK-Aktie: Aufsichtsrat erhält Verstärkung aus Thüringen

JENOPTIK-Aktie: Aufsichtsrat erhält Verstärkung aus Thüringen

Amtsgericht bestellt Krey bis zur Hauptversammlung - anschließende Wahl ist geplant.

Das Amtsgericht Jena hat Andreas Krey mit Wirkung zum 20. März 2026 bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats der JENOPTIK AG bestellt. Danach soll Krey den Aktionären in der ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juni 2026 für eine Wahlperiode von drei Jahren zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden, wie JENOPTIK am Freitagnachmittag mitteilte. Krey ist seit vielen Jahren Sprecher der Geschäftsleitung der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen.

Zeitweise verliert die JENOPTIK-Aktie am Freitag 1,65 Prozent auf 25,02 Euro.

DJG/cbr/flf

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Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images,JENOPTIK

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18.02.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
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