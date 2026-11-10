JENOPTIK-Aktie dennoch tiefrot: Mehr Bestellungen im dritten Quartal dank Chipbranche

JENOPTIK hat auch im dritten Quartal von einer guten Nachfrage profitiert, allerdings hat sich die Dynamik im Vergleich zum ersten Halbjahr verlangsamt.

Der Auftragseingang kletterte in den drei Monaten laut Mitteilung um knapp ein Viertel auf 375,8 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten hatte der im TecDAX notierte Konzern noch ein Plus von 41,4 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro verzeichnet.

Grund für das Plus im Quartal war alleine der Bereich Halbleiter (Semiconductor & Advanced Manufacturing), wo sich der Ordereingang nahezu verdoppelte.

Die Book-to-Bill-Rate des Konzerns verbesserte sich in den ersten neun Monaten auf 1,37 von 1,03 im Vorjahreszeitraum. Dementsprechend erhöhte sich der Auftragsbestand auf 903,2 Millionen von 590,8 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr rechnet JENOPTIK weiterhin mit einem Umsatzwachstum zwischen 5 und 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die EBITDA-Marge soll rund 22 Prozent betragen nach 18,4 Prozent im Vorjahr. Das Unternehmen hatte den Margenausblick Ende Oktober angehoben.

Der Umsatz lag in den neun Monaten, wie bereits bekannt, bei gut 800 (753) Millionen Euro. Das EBITDA erreichte 178,2 Millionen nach 131,8 Millionen Euro, die Marge 22,2 nach 17,5 Prozent im Vorjahr. Alleine im dritten Quartal kletterte die Rendite auf starke 26,4 von 20,8 Prozent.

Die JENOPTIK-Aktie verliert via XETRA zeitweise 3,7 Prozent auf 35,92 Euro.

DOW JONES