JENOPTIK-Aktie im Plus: Neuer CEO Dorfner startet im August

Der neue Vorstandschef von JENOPTIK, Dominic Dorfner, tritt sein Amt zum 1. August an.

Der Aufsichtsrat des im TecDAX notierten Photonik-Konzerns hatte Dorfner im März für drei Jahre zum CEO bestellt. Das genaue Datum seines Antritts stand da noch nicht fest, er sollte aber spätestens zum 1. Oktober erfolgen.

Dorfner, der derzeit noch CEO von Semikron Danfoss ist, stellt sich bereits am heutigen Dienstag als Gast der Hauptversammlung der JENOPTIK AG in Jena Aktionären und Mitarbeitenden vor, wie der Konzern mitteilte.

Die JENOPTIK-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,55 Prozent höher bei 44,20 Euro.

DOW JONES