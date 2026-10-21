JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
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21.10.2026 16:19:00
JENOPTIK-Aktie legt kräftig zu: KI-Rückenwind sorgt für höheres Margenziel
JENOPTIK-Aktie reagiert mit Kurssprung
Die Aktien von JENOPTIK haben sich am Mittwoch infolge eines optimistischeren Margenausblicks für 2026 an die Spitze des MDAX gesetzt. Nach einem Kurssprung bis auf 40,14 Euro drehten sie zunächst aber an der 21-Tage-Linie, einem Indikator für den kurzfristigen Trend, wieder ab. Zuletzt notierten sie mit 39,70 Euro noch 10,46 Prozent im Plus.
Starkes Halbleitergeschäft: ASML-Zulieferer JENOPTIK erhöht Prognose
Vom Umsatz sollen im Gesamtjahr rund 22 Prozent als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen bleiben, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Jena mit. Das ist mehr als Analysten auf dem Zettel hatten. Zuletzt hatte der Konzern eine Marge von 20 bis 21 Prozent im Visier, nach 17,5 Prozent im Vorjahr.
In den ersten neun Monaten stieg das operative Ergebnis (Ebitda) auf Basis vorläufiger Zahlen im Jahresvergleich von 131,8 Millionen auf knapp 180 Millionen Euro, wie JENOPTIK weiter mitteilte. Der Konzernumsatz kletterte von 753,2 Millionen auf mehr als 800 Millionen Euro. Der Auftragseingang stieg vor allem wegen des Halbleiterausrüstungsgeschäfts auf 1,1 Milliarden Euro, nach gut 777 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.
Experten von Zahlenvorlage positiv beeindruckt
Ein Händler lobte das Zahlenwerk und hob vor allem die dynamische Auftragsentwicklung und überraschend hohe Profitabilität des Konzerns hervor. Das seien "klar positive Impulse" für die Aktie. Zwar sei die Umsatzprognose unverändert geblieben, was das Aufwärtspotenzial begrenze, doch die Anhebung der Margenprognose deute auf eine Verbesserung der Ergebnisqualität hin.
Der Experte Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies hob hervor, dass die vorläufigen Zahlen die Erwartungen am Markt übertroffen hätten, was besonders der Nachfrage nach Halbleiterausrüstung geschuldet sei. "Die vorgelegten Zahlen implizieren für das dritte Quartal ein Auftragswachstum von rund 24 Prozent", schrieb er unter anderem und verwies auf die von Factset erhobene Konsensschätzung, die nur bei etwa 5 Prozent liege.
JENOPTIK ist unter anderem mit hochpräzisen Mikrooptiken ein wichtiger Zulieferer des Chipindustrieausrüsters ASML, ohne dessen Lithografie-Anlagen moderne Computerchips undenkbar wären.
Den vollständigen Bericht zu den ersten neun Monaten will JENOPTIK am 10. November veröffentlichen.
DOW JONES / dpa-AFX
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