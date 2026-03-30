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JENOPTIK Aktie

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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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Analysteneinschätzung 30.03.2026 13:08:00

JENOPTIK-Aktie stärker: DZ Bank sieht mehr Potenzial und stuft auf "Kaufen" hoch

JENOPTIK-Aktie stärker: DZ Bank sieht mehr Potenzial und stuft auf "Kaufen" hoch

Jenoptik überzeugt mit besserem Ausblick im Halbleitergeschäft und klarer Führungsperspektive.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für JENOPTIK von 27,50 auf 34 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Im Halbleitergeschäft der Jenaer zeichne sich eine positive Wendung ab, schrieb Dirk Schlamp am Montag. Die Anlagestory gewinne an Qualität, zumal die Nachfolge an der Führungsspitze geklärt sei.

Im XETRA-Handel am Montag steigt die JENOPTIK-Aktie zeitweise um 2,55 Prozent auf 27,38 Euro.

/rob/ag/tih

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

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