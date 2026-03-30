JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Analysteneinschätzung
|
30.03.2026 13:08:00
JENOPTIK-Aktie stärker: DZ Bank sieht mehr Potenzial und stuft auf "Kaufen" hoch
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für JENOPTIK von 27,50 auf 34 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Im Halbleitergeschäft der Jenaer zeichne sich eine positive Wendung ab, schrieb Dirk Schlamp am Montag. Die Anlagestory gewinne an Qualität, zumal die Nachfolge an der Führungsspitze geklärt sei.
Im XETRA-Handel am Montag steigt die JENOPTIK-Aktie zeitweise um 2,55 Prozent auf 27,38 Euro.
/rob/ag/tih
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
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