JENOPTIK-Aktie zollt Vortagesstärke Tribut

Die JENOPTIK-Aktie zeigt sich erneut schwankungsanfällig. Während der Kurs unter Druck gerät, sorgt eine neue Analysteneinschätzung für Gesprächsstoff.

Die Aktien von JENOPTIK haben am Donnerstag mit gut 5 Prozent Minus wieder einen Teil ihrer Vortagesgewinne eingebüßt.

Aktuell kosten die Papiere des Jenaer Technologiekonzerns wieder 38 Euro, nachdem sie tags zuvor zeitweise bei 40,48 Euro und damit wieder über der 50-Tage-Linie gelegen hatten. Damit bleiben sie vorerst in der breiten Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate.

Vergleichsweise positiv fiel die Reaktion des LBBW-Experten Stefan Maichl auf die Vorabzahlen und das am Vortag erhöhte Profitabilitätsziel aus. Er hob sein Kursziel auf 52 Euro an und liegt damit über dem Rekordkurs vom Juni bei 48,42 Euro.

„Der Produktmix muss im dritten Quartal außerordentlich gut gewesen sein“, so Maichl. Die zum Halbjahr erhöhte Wachstumsprognose sei diesmal allerdings unverändert geblieben. Maichl rät weiterhin zum Kauf.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)