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21.10.2026 14:38:39

Jenoptik erhöht nach starkem Quartal EBITDA-Margenziel

DOW JONES--Beflügelt von einer starken Dynamik im Halbleiterausrüstungsgeschäft hebt Jenoptik das Margenziel im laufenden Geschäftsjahr an. Der Vorstand erwartet nun eine EBITDA-Marge von rund 22 Prozent statt wie bisher 20 bis 21 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Auf Basis vorläufiger Zahlen ergibt sich den Angaben zufolge eine Marge von rund 22 Prozent im abgelaufenen Neunmonatszeitraum - verglichen mit 17,5 Prozent im Vorjahr. Eine Marge in der bisher erreichten Höhe erwarte man nun auch im Gesamtjahr, so Jenoptik.

Beim Umsatz im laufenden Jahr erwartet der Vorstand unverändert 5 und 9 Prozent Zuwachs gegenüber dem Vorjahr.

Die hohe Auftragseingangsdynamik vor allem im Halbleiterausrüstungsgeschäft habe sich auch im 3. Quartal fortgesetzt. Auf Basis vorläufiger Zahlen belief sich der Auftragseingang des Konzerns nach neun Monaten bei 1,1 Milliarden Euro nach 777,3 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Konzernumsatz erreichte mehr als 800 (Vorjahr: 753,2) Millionen Euro, das EBITDA lag bei knapp 180 (131,8) Millionen Euro.

Jenoptik legt die vollständigen Neunmonatszahlen am 10. November vor.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2026 08:39 ET (12:39 GMT)

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