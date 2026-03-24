JENOPTIK Aktie
WKN: 622910 / ISIN: DE0006229107
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24.03.2026 16:23:38
Jenoptik findet neuen Chef - Dorfner übernimmt spätestens im Oktober
JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern JENOPTIK hat einen Nachfolger für den vorzeitig ausgeschiedenen Ex-Chef Stefan Traeger gefunden. Dominic Dorfner werde spätestens am 1. Oktober den Vorstandsvorsitz übernehmen, teilte das MDAX-Unternehmen am Dienstag im Anschluss an einen Beschluss des Aufsichtsrates mit. Dorfner kommt vom Halbleiterhersteller Semikron Danfoss, wo er Unternehmenschef ist. Ende November hatte Jenoptik mitgeteilt, dass Vorgänger Traeger Mitte Februar sein Amt niederlegen werde, in der Zwischenzeit hat auch der ehemalige Aufsichtsratschef Matthias Wierlacher Ende Dezember Jenoptik verlassen./men/jha/
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|JENOPTIK-Aktie weit im Plus - MDAX-Aufstieg überrascht (dpa-AFX)
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