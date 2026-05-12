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12.05.2026 08:01:38

Jenoptik startet mit deutlich mehr Gewinn ins Jahr

JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern JENOPTIK hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als im Vorjahr. "Wir sehen seit Jahresbeginn eine sehr dynamische Nachfrage in unseren OEM-Geschäften, insbesondere von Seiten der Halbleiterausrüstungsindustrie", sagte Finanzchefin Prisca Havranek-Kosicek am Dienstag bei der Vorlage von Zahlen laut einer Mitteilung. Auch wenn sich diese sehr hohe Dynamik voraussichtlich so nicht fortsetzen werde, habe das Unternehmen damit eine gute Basis für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2026. Die Jahresziele 2026 bestätigte der Technologiekonzern.

In den ersten drei Monaten bis Ende März legte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahresvergleich um 22,5 Prozent auf 44,4 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge stieg von 14,9 auf 18,4 Prozent. Neben einem verbesserten Produktmix und dem Wegfall einmaliger Umzugskosten in das neue Werk in Dresden trugen zum Ergebnisplus auch Kosteneinsparungen bei.

Der Umsatz des Thüringer Unternehmens ging hingegen mit 241,2 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück. Der Konzern schnitt sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis besser ab als von Analysten erwartet. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 16,8 Millionen Euro hängen und damit gut 80 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Auftragseingang kletterte um rund drei Viertel auf knapp 357 Millionen Euro./mne/stk

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