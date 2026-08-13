JENOPTIK stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JENOPTIK hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,260 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 262,0 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 254,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at