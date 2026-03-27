27.03.2026 06:31:29

JENOPTIK vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

JENOPTIK hat am 25.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,470 EUR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 292,8 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 300,7 Millionen EUR umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,62 EUR je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,26 Prozent auf 1,05 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,12 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 1,26 EUR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 1,05 Milliarden EUR beziffert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:17 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:12 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
02:17 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.03.26 KW 13: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen