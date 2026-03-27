JENOPTIK vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

JENOPTIK hat am 25.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,470 EUR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 292,8 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 300,7 Millionen EUR umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,62 EUR je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,26 Prozent auf 1,05 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,12 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 1,26 EUR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 1,05 Milliarden EUR beziffert.

Redaktion finanzen.at