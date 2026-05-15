JENOPTIK veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JENOPTIK hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,160 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 241,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 243,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at