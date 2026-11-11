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11.11.2026 06:31:29
JENOPTIK: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
JENOPTIK hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,370 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,97 Prozent auf 300,6 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 254,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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