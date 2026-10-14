dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
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14.10.2026 02:00:00
Jenseits des Pflegeheims: Technologiegestützte Räume für Senioren
Technologie macht Pflegeheime zu aktiven Partnern der Pflege. Unsichtbare Systeme, Sensoren und KI erkennen Risiken früh und entlasten das Personal für den Menschen. Barrierefreies, flexibles Design begleitet einen ganzen Lebensweg, digitale Plattformen bekämpfen Isolation. Datenschutz, Regulierung und Finanzierung bleiben Hürden. Entscheidend ist nicht die Technik selbst, sondern ihre Integration.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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Nachrichten zu dormakaba Holding AG
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03.09.26
|dormakaba gibt Entscheid der Übernahmekommission zu beantragtem Opting-out bekannt (EQS Group)
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03.09.26
|dormakaba announces decision of Swiss Takeover Board on proposed opting-out (EQS Group)
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01.09.26
|dormakaba signs sale-and-leaseback agreement for headquarters site in Rümlang (EQS Group)
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01.09.26
|dormakaba unterzeichnet Sale-and-Leaseback-Vereinbarung für den Hauptsitz in Rümlang (EQS Group)
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01.09.26
|Ready for the growth chapter – dormakaba successfully completes transformation with record 16.1% adjusted EBITDA margin (EQS Group)
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01.09.26
|Bereit für neues Wachstumskapitel – dormakaba beendet erfolgreich Phase der Transformation und erzielt mit 16,1 Prozent Rekordwert bei der bereinigten EBITDA-Marge (EQS Group)
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01.09.26
|dormakaba vereinfacht Eigentümerstruktur (EQS Group)
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01.09.26
|dormakaba to simplify its ownership structure (EQS Group)