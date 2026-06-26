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WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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26.06.2026 09:53:00
Jensen Huang Admitted Nvidia's China Revenue Has Fallen to Zero. Here Is His $20 Billion Comeback Plan.
Semiconductor chip export restrictions to China have cost Nvidia (NASDAQ: NVDA) billions in revenue. In a recent interview, CEO Jensen Huang admitted that Nvidia's chip market share in China has been wiped out. Speaking about Nvidia's share of the artificial intelligence (AI) chip market, Huang said, "Nvidia had ... 90-some-odd percent of the world's market share. Today in China, we have now dropped to zero."China is a large and important market for Nvidia, but in the near term, the company hasn't missed a beat. Its new Vera central processing unit (CPU) is opening up a $200 billion addressable market that completely dwarfs its previous chip revenue in China.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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