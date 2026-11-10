NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
10.11.2026 05:45:06
Jensen Huang Affair Could Have a Bigger Impact on America's AI Race Than Nvidia, Says Gene Munster: 'Both Democrats and Republicans Will Need to...'
This article Jensen Huang Affair Could Have a Bigger Impact on America's AI Race Than Nvidia, Says Gene Munster: 'Both Democrats and Republicans Will Need to...' originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
05:54
|Trump: FBI ermittelt bei Affäre des Nvidia-Chefs Huang (dpa-AFX)
|
09.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Montagshandels deutlich zu (finanzen.at)
|
09.11.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
09.11.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
09.11.26
|Aufschläge in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|160,20
|0,50%