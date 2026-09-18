NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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18.09.2026 13:56:00
Jensen Huang Calls Nvidia the "World's First and Only Growth Value Stock," Pointing to Its 70% Revenue Growth Forecast Next Year. Here's Why That Framing Matters for How Investors Price NVDA.
Speaking at Goldman Sachs' Communacopia + Technology Conference on Sept. 10, Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang highlighted a series of growth forecasts for his company and the artificial intelligence (AI) market at large. Notably, Huang doubled down on his projection that the world's annual AI infrastructure spending would land between $3 trillion and $4 trillion by 2030. For reference, market research firm Gartner projects that global AI infrastructure spending will total roughly $1.48 billion.
At the conference, Huang also reiterated the guidance that Nvidia issued with its fiscal Q2 report earlier this month for sales growth of 70% in its next fiscal year. He went on to describe Nvidia as the "world's first and only growth value stock." What does that mean for investors?
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22:34
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22:34
|Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich fester (finanzen.at)
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20:04
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20:04
|Keine Impulse: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag antriebslos (finanzen.at)
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20:04
|NASDAQ 100 aktuell: So steht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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20:04
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18:01
|Freitagshandel in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|191,34
|0,09%
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