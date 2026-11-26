Nvidia (NASDAQ:NVDA) was founded in 1993 by a trio of engineers: Jensen Huang, Chris Malachowsky, and Curtis Priem. They shared a common goal of bringing 3D graphics to personal computers, paving the way for exciting new games and software applications.

More than 30 years later, Nvidia's graphics processing units (GPUs) are not only the best in the world for gaming, but they have also been adapted for data centers, where they do most of the heavy lifting in artificial intelligence (AI) workloads. As the company's longtime CEO, Huang's vision has been instrumental to this shift, but he swiftly resigned on Nov. 12 after his marital infidelity came to light.

Huang's shocking exit cast a cloud of uncertainty over Nvidia's future, and it contributed to a 48% decline in the company's stock. Nvidia's turmoil also posed a threat to America's leadership position in the global AI race, so President Donald Trump intervened, asking the board of directors to bring Huang back. The board announced his official reinstatement on Monday, much to the delight of investors.

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