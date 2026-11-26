NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
26.11.2026 11:29:02
Jensen Huang Is Back. Here's My Nvidia Stock Prediction for 2027.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) was founded in 1993 by a trio of engineers: Jensen Huang, Chris Malachowsky, and Curtis Priem. They shared a common goal of bringing 3D graphics to personal computers, paving the way for exciting new games and software applications.
More than 30 years later, Nvidia's graphics processing units (GPUs) are not only the best in the world for gaming, but they have also been adapted for data centers, where they do most of the heavy lifting in artificial intelligence (AI) workloads. As the company's longtime CEO, Huang's vision has been instrumental to this shift, but he swiftly resigned on Nov. 12 after his marital infidelity came to light.
Huang's shocking exit cast a cloud of uncertainty over Nvidia's future, and it contributed to a 48% decline in the company's stock. Nvidia's turmoil also posed a threat to America's leadership position in the global AI race, so President Donald Trump intervened, asking the board of directors to bring Huang back. The board announced his official reinstatement on Monday, much to the delight of investors.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|136,74
|0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.