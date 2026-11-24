NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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24.11.2026 13:27:01
Jensen Huang Is Back at Nvidia, but He Still Can't Compute Megawatts and Concrete Into Existence
Wall Street didn't just welcome Jensen Huang back on Monday. It threw a 33% party that pushed Nvidia (NASDAQ:NVDA) up from barely $3 trillion to $4 trillion again. And if you play devil's advocate for a moment, the market's logic makes plenty of sense.
For years, Huang's aggressive dealmaking (pouring billions into AI start-ups, cloud upstarts, and ecosystem partners that turn right around and buy Nvidia hardware with the money) has kept the order book red-hot. From Wall Street's perspective, letting interim CEO Colette Kress tap the brakes on that circular financing flywheel risked cooling off GPU demand right before the Vera Rubin ramp. Put Huang back in charge, keep the financing spigot wide open, and why stop at $6 trillion? Why not $8 trillion or $10 trillion?
Even if you grant Wall Street that entire argument, there's a glaring hole in the thesis: demand isn't the bottleneck anymore, and Jensen Huang doesn't control the physical world.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|140,36
|-7,35%
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