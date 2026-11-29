After board Chair Harvey Jones told reporters on the company’s recent earnings conference call that Jensen Huang would not be reinstated as CEO of Nvidia (NASDAQ:NVDA), the company promptly did just that under pressure from many parties. Huang's immediate reinstatement restores confidence in the AI trade, especially since Nvidia is a crucial part of the AI complex and Huang is a pivotal figure in building it.

This isn't just about feeling good about the AI market again, because, in reality, there hasn't been any fundamental change in order trends among AI-related companies yet, other than a tightening of credit conditions for some weaker neocloud players, as Elon Musk noted recently.

Image source: Getty Images.

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