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WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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29.11.2026 16:10:02
Jensen Huang Is Back at Nvidia: Here Are 3 Beaten-Up AI Infrastructure Stocks to Buy Now (You've Probably Never Heard of 2 of Them)
After board Chair Harvey Jones told reporters on the company’s recent earnings conference call that Jensen Huang would not be reinstated as CEO of Nvidia (NASDAQ:NVDA), the company promptly did just that under pressure from many parties. Huang's immediate reinstatement restores confidence in the AI trade, especially since Nvidia is a crucial part of the AI complex and Huang is a pivotal figure in building it.
This isn't just about feeling good about the AI market again, because, in reality, there hasn't been any fundamental change in order trends among AI-related companies yet, other than a tightening of credit conditions for some weaker neocloud players, as Elon Musk noted recently.
Image source: Getty Images.
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