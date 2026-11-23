NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
23.11.2026 21:10:02
Jensen Huang Is Back at Nvidia. These Are 3 Remaining Concerns With Nvidia and What They Mean for the Stock.
The return of Jensen Huang as CEO of Nvidia (NASDAQ:NVDA) is welcome news to shareholders. The stock was up more than 30% in early Monday trading as Huang's reinstatement removed a major source of uncertainty.
However, Huang's return creates new uncertainties or brings existing ones to light. Here are three concerns investors need to watch and whether Nvidia can prosper now that Huang is back.
Jensen Huang. Image source: Getty Images.
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