Jensen Huang Is Out as Nvidia CEO. Could These 3 Industrial Stocks Pay the Price?

Well, it's the end of an era. For Nvidia (NASDAQ:NVDA) that is. After more than three decades at the helm, co-founder Jensen Huang has resigned as CEO of one of the world's most influential and valuable companies.

How this shake-up will shake out for the AI boom remains to be seen. And yet if this change at the helm were to affect the spending behind that boom --- if, for example, his departure were to rattle investors' confidence in the AI build-out -- the fallout would have consequences beyond Nvidia shareholders.

If that were to occur, the following three AI industrial stocks could become collateral damage.

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