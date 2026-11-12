Jensen Huang Is Out as Nvidia Names Colette Kress Interim CEO

After nearly 34 years at the helm of Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA), Jensen Huang is out. The company announced this morning that its board accepted Huang's resignation as president, CEO, and director, and named Chief Financial Officer Colette Kress interim CEO while retaining her regular duties.

Shares were down as much as 14% at one point today as the market tries to figure out what Nvidia looks like without the only CEO it's ever had. Here's what we know about the newly appointed CEO and the latest developments in the scandal that forced Huang out.

Kress joined Nvidia as CFO in September 2013, having worked in tech finance for nearly 25 years at the time, so she has a wealth of experience within and without Nvidia.

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