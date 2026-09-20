NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.09.2026 18:10:02

Jensen Huang Just Announced Fantastic News for Nvidia Shareholders

Nvidia (NASDAQ:NVDA) has turned its graphics processing unit (GPU) expertise into an artificial intelligence (AI) empire. These powerful chips, once mainly used in the gaming industry, became a key tool for AI in recent years. And Nvidia has built on this by expanding its offerings into a full suite of AI products and services, such as networking tools and AI platforms tailored to specific industries.

All of this has led to incredible growth for the tech giant, with earnings soaring to record levels. In the latest quarter, for example, revenue climbed more than 100% to about $96 billion. And profit also surged in the triple digits to $59 billion. Meanwhile, the stock has been a top performer over time for investors, advancing about 900% over the past five years.

But investors have worried about how far this AI boom can go. They've questioned the extraordinary levels of capital spending by tech companies to support the infrastructure build-out, with the concern being that the revenue opportunity may fall short. This worry has weighed on Nvidia stock on occasion, even pushing it to a decline in the first quarter of this year.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 191,34 0,09% NVIDIA Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:21 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16:10 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen