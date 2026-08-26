NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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27.08.2026 00:15:01
Jensen Huang Just Delivered Great News to Nvidia Shareholders
With the broader stock market struggling in recent weeks, all eyes were on Nvidia's (NASDAQ:NVDA) fiscal 2027 second-quarter earnings results, and boy, did the $5 trillion artificial intelligence semiconductor giant deliver.Nvidia posted adjusted earnings per share of $2.22, up 120% year over year, on total revenue of $96.22 billion, up 106%.Nvidia's results topped Wall Street consensus estimates of $2.10 in earnings and $92.17 billion in revenue.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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27.08.26
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|Nach starker Bilanz: NVIDIA-Aktie beflügelt Analysten - Kursziele sorgen für Aufsehen bei Anlegern (finanzen.at)
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|Donnerstagshandel in New York: Am Nachmittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
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27.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)