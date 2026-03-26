Incredible Holdings Aktie
WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270
|
26.03.2026 19:45:00
Jensen Huang Just Delivered Incredible News for Investors of This Technology Stock
Another technology company is getting in on the artificial intelligence (AI) hype train. Coupang (NYSE: CPNG) announced a formal partnership with Nvidia (NASDAQ: NVDA) to leverage its hardware/software platform to build what it calls an AI factory for its e-commerce logistics network. Shares of Coupang rose on the news but have recently fallen back below $20 amid global stock market turmoil in March.Here's what Nvidia's partnership means for Coupang and why the stock could be an incredible buy after this announcement.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
|
29.01.26
|The incredible shrinking dollar (Financial Times)
Analysen zu Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
|0,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.