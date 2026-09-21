Incredible Holdings Aktie
WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270
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21.09.2026 15:19:00
Jensen Huang Just Delivered Incredible News for Nvidia Stock Investors
Nvidia (NASDAQ: NVDA) supplies the world's best graphics processing units (GPUs) for data centers, which are the primary chips used in artificial intelligence (AI) training and inference workloads. Demand for this hardware is outstripping supply as technology giants spend record amounts of money to build infrastructure in the race for AI supremacy.
Nvidia was a $360 billion company when the AI boom started gathering momentum in early 2023, but it's now worth almost 15 times more, with a market capitalization of $5.3 trillion at the close of trading last Friday. According to a series of comments by CEO Jensen Huang last week, there might be plenty of growth left in the tank. Read on.
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