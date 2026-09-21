NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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21.09.2026 21:27:27
Jensen Huang Just Gave Nvidia Investors Great News and a Reason Why the Stock May Continue Surging in 2027
Nvidia (NASDAQ:NVDA)'s stock is up 22% this year as it continues rising, in large part due to expectations of even greater growth ahead. The business has been generating fantastic results, and even in its most recent quarter, its growth rate was over 100%. Remarkably, its growth has been accelerating rather than slowing down.
The chipmaker is the most valuable company on U.S. markets, with a valuation of around $5.5 trillion. And yet, due to its massive earnings growth, it's not an egregiously overpriced stock. CEO Jensen Huang recently gave investors even more reason to remain bullish heading into next year, as he expects chip sales to double in 2027.
Image source: Getty Images.
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