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NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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23.05.2026 12:55:00

Jensen Huang Just Made a Surprise Announcement. Here's What It Means for Nvidia Investors.

Few companies have an intense spotlight on them quite like Nvidia (NASDAQ: NVDA). As one of the most important players in the artificial intelligence (AI) ecosystem, Nvidia's performance often serves as a benchmark for the AI world as a whole. And that attracts a lot of attention.That attention hit a new level during the fiscal 2027 Q1 (ended April 26) earnings call, when its CEO, Jensen Huang, announced something exciting. Huang noted that Nvidia's Vera Rubin platform -- which includes a central processing unit (CPU) built specifically for agentic AI -- is entering a new $200 billion total addressable market (TAM).Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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